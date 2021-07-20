В паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина рассказали о возможно готовящихся в отношении него провокациях.

Судя по репосту из страницы журналистки Лилии Матвеевой, ей начали поступать звонки с неизвестного номера.

— Мужчина назвал меня по имени-отчеству, затем представился не тем, кем является на самом деле, — а сотрудником одного из российских фондов, а это введение в заблуждение, задавал мне вопросы о полученной компенсации за жильё. Ниже я расскажу как была обманутой дольщицей, а также хотел получить комментарии, связанные с деятельностью Вячеслава Володина. Как позже выяснилось, есть предположение, что это был некий «журналист-расследователь» Сергей Ежов. Из разговора стало понятно, что у него есть мои персональные данные, каким образом полученные — непонятно. У меня двое маленьких детей, которых я воспитываю одна, и я отвечаю за их безопасность. А когда незнакомые люди вторгаются, вводя в заблуждение, в нашу частную жизнь, представляясь не тем, кем являются, появляются опасения за себя и своих детей, — рассказала она.

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Лидия Матвеева добавила, что все знают — она работает журналистом более 13 лет, и последние несколько лет в том числе освещает рабочие поездки в регион Вячеслава Володина.

— За все время журналистской работы я могу сделать некоторые выводы. Судя по всему, готовится предвыборный провокационный материал против Вячеслава Володина.

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А теперь о моей истории для тех, кто не знает. Восемь лет с 2013 года я была обманутой дольщицей и жила с детьми на съемной квартире, пока к решению вопроса обманутых дольщиков не подключился Володин. Восемт тысяч семей в регионе за три года получили компенсации или достроенные квартиры. А также 700 жильцов нового дома в Елшанке, которых переселили из аварийных бараков, дети-сироты, которые 15 лет не могли дождаться очереди на жилье, многодетные семьи, которые уже получают квартиры и сертификаты, — это тоже благодаря ему, он нас услышал и помог. Не удивлюсь, если и им тоже могли звонить. Какой конкретно готовится заказушный материал, сложно судить, но совершенно очевидно, что люди, которые звонят и представляются не тем, кем являются, явно готовят недоброе. Считайте эту информацию в том числе обращением в правоохранительные органы, — заключила она.