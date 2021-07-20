В паблике сторонников председателя ГД Вячеслава Володина рассказали о возможно готовящихся в отношении него провокациях.
Судя по репосту из страницы журналистки Лилии Матвеевой, ей начали поступать звонки с неизвестного номера.
— Мужчина назвал меня по имени-отчеству, затем представился не тем, кем является на самом деле, — а сотрудником одного из российских фондов, а это введение в заблуждение, задавал мне вопросы о полученной компенсации за жильё. Ниже я расскажу как была обманутой дольщицей, а также хотел получить комментарии, связанные с деятельностью Вячеслава Володина. Как позже выяснилось, есть предположение, что это был некий «журналист-расследователь» Сергей Ежов. Из разговора стало понятно, что у него есть мои персональные данные, каким образом полученные — непонятно. У меня двое маленьких детей, которых я воспитываю одна, и я отвечаю за их безопасность. А когда незнакомые люди вторгаются, вводя в заблуждение, в нашу частную жизнь, представляясь не тем, кем являются, появляются опасения за себя и своих детей, — рассказала она.
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Лидия Матвеева добавила, что все знают — она работает журналистом более 13 лет, и последние несколько лет в том числе освещает рабочие поездки в регион Вячеслава Володина.
— За все время журналистской работы я могу сделать некоторые выводы. Судя по всему, готовится предвыборный провокационный материал против Вячеслава Володина.
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А теперь о моей истории для тех, кто не знает. Восемь лет с 2013 года я была обманутой дольщицей и жила с детьми на съемной квартире, пока к решению вопроса обманутых дольщиков не подключился Володин. Восемт тысяч семей в регионе за три года получили компенсации или достроенные квартиры. А также 700 жильцов нового дома в Елшанке, которых переселили из аварийных бараков, дети-сироты, которые 15 лет не могли дождаться очереди на жилье, многодетные семьи, которые уже получают квартиры и сертификаты, — это тоже благодаря ему, он нас услышал и помог. Не удивлюсь, если и им тоже могли звонить. Какой конкретно готовится заказушный материал, сложно судить, но совершенно очевидно, что люди, которые звонят и представляются не тем, кем являются, явно готовят недоброе. Считайте эту информацию в том числе обращением в правоохранительные органы, — заключила она.
Если бы не Володин Саратовская область была бы ещё хуже чем есть сейчас, позади планеты всей, если бы он не пинал наших местных руководителей не было бы ни дорог, ни бассейнов по области, наши руководители совсем никакие только себе.
Подлизнул зачетно…
Володин,важный винтик в ,,Путинской,,коррупционной системе власти в стране,какие провокации,вы о чем,вся поляна зачищена и вытоптана,просто для поднятия рейтинга перед выборами,не более…
«могут готовиТСя» — мне больше нечего комментировать.