Сегодня, 22 декабря, следователями СК организована проверка по факту трагедии в Аткарском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Днем в овраге в селе Прокудино обнаружены двое детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 8-летнего мальчика. 5-летняя девочка госпитализирована в больницу.

Следователями и криминалистами регионального СК проводится осмотр места происшествия. Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывались дети.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.