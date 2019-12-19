Пограничниками Саратовской области при непосредственном участии сотрудников полиции пресечен канал незаконной миграции.

В Озинском районе задержаны 49- и 28-летние уроженцы республики Казахстан, которые пытались незаконно пересечь госграницу вне установленного пропускного пункта. Мужчинам был запрещен въезд в РФ из-за неоднократного нарушения миграционного законодательства.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве пояснили, что иностранцы шли ночью пешком. В Озинском районе их ждал организатор на автомобиле. За нарушение закона им грозит теперь до двух лет лишения свободы, а за организацию незаконной миграции до пяти.