В Саратовской области развит велоспорт. Ежегодно в велопараде, который проходит по центральным улицам Саратова принимают участие более пяти тысяч человек. В 2021 году сезон откроется новым велопробегом, посвященном 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос.

Мероприятие пройдет 10 апреля велосипедисты стартуют от начала велодорожки в районе села Квасниковка (Энгельсский район) и финишируют в Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина. Участники преодолеют 14 километров по новой велодорожке, которая расположена в одном из самых живописных мест региона.

— В выходные мы приехали специально по велодорожке, чтобы проверить предстоящий маршрут. Дорожка удобная, очень красивые виды. Это, конечно, плюс, что у нас в области появилась место, где можно безопасно покататься на велосипедах. Нам на встречу попадались люди, которые в выходной приехали сюда, чтобы покататься всей семьей, — поделилась впечатлениями представитель велосообщества Оксана Шпакаускас.

На старт выйдут как опытные велосипедисты, так и любители этого вида спорта.

— Я люблю спорт. Два года вместе с друзьями регулярно катаюсь на велосипедах. А тут такой повод – 60 лет с момента первого полета человека в космос, полета нашего родного человека. Я был на месте приземления несколько лет назад, но слышал, что там грандиозные изменения. Хочу посмотреть все лично, — рассказал житель Саратова Олег Шишин.

В год 60-летия полета первого космонавта планеты в Саратовской области на месте приземления Юрия Гагарина открывается Парк покорителей космоса. Это мемориально-образовательный комплекс под открытым небом. С инициативой создания Парка в Саратовской области выступил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, обратившись в 2019 году к президенту России Владимиру Путину с просьбой её поддержать. Президент поддержал эту инициативу. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства.