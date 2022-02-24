Труп был обнаружен 23 февраля в Энгельсском районе в акватории Волги.

Как сообщили в региональном СУ СКР, рыбак, следовавший по острову в протоке Волги на участке неподалеку от военно-патриотического парка «Патриот», обнаружил тело неизвестного мужчины.

Отмечается, что на вид погибшему 35-40 лет.

Свидетель сразу позвонил в полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники областной службы спасения перевезли тело на берег.

При первом осмотре следы насильственной смерти на теле мужчины обнаружены не были.

В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти, — уточнили в ведомстве.