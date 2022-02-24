Труп был обнаружен 23 февраля в Энгельсском районе в акватории Волги.
Как сообщили в региональном СУ СКР, рыбак, следовавший по острову в протоке Волги на участке неподалеку от военно-патриотического парка «Патриот», обнаружил тело неизвестного мужчины.
Отмечается, что на вид погибшему 35-40 лет.
Свидетель сразу позвонил в полицию.
Прибывшие на место происшествия сотрудники областной службы спасения перевезли тело на берег.
При первом осмотре следы насильственной смерти на теле мужчины обнаружены не были.
В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти, — уточнили в ведомстве.