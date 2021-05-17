15 мая на территории ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» прошёл военно-патриотический квест «Дороги Бессмертного полка», ежегодно организуемый студентами Поволжского института управления РАНХиГС. Данный интерактивный городской квест направлен на формирование патриотизма и вовлечение молодёжи в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

В рамках квеста участникам было предложено пройти десять станций, каждая из которых представляла собой интеллектуальную, физическую или иную активность, направленную на погружение в атмосферу и события тех лет и просвещение участников в частных вопросах, касающихся войны. Для каждой команды была прописана своя сюжетная линия, основанная на воспоминаниях участников Великой Отечественной войны, развёрнутая в контексте одного из шести ключевых городов, таких как Москва, Сталинград, Курск, Берлин, Брест и Ленинград.

Участники смогли проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, логику, проявить творческие способности и продемонстрировать уровень физической подготовки. Команды восстанавливали карты, стреляли по мишеням, проходили «минные поля», оказывали первую медицинскую помощь «раненым», дешифровали сообщения, отвечали на вопросы, пели военные песни.

На финише команды ожидало испытание на внимательность. При прохождении основных локаций каждая команда собирала подсказки, которые должны были помочь ей узнать одного из участников ВОВ.

В завершение мероприятия состоялось награждение победителей.

— Погружение в атмосферу начала сороковых годов впечатлило всю мою команду! Мы познакомились с различными аспектами периода военного времени. Также очень понравилась работа сопровождающих, которые были заинтересованы не меньше нас. Все прошло на позитивной ноте, и мы ушли с хорошим настроением! Данное мероприятие показало, насколько важно знать и помнить страшное время Великой Отечественной войны, — – поделился впечатлениями ученик МОУ «СОШ № 63 с УИП» Ислам Окаев.

Методическую и организационную помощь в проведении квеста оказал Военно-патриотический клуб «Саратовский рубеж».