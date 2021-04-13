Вчера, 12 апреля, в 22:00 на Соколовой горе в парке Победы Саратова состоялся праздничный салют в честь Дня космонавтики.

Множество залпов озаряли небо свыше десяти минут.

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