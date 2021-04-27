В минувшую пятницу, 23 апреля, в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина высадили 60 саженцев дуба. Это дерево выбрано неспроста, ведь оно «благородное и долговечное».

Экологическую акцию провело минприроды региона, в ней приняли участие представители ОНФ, Энгельсского лесхоза и лесничества, а также волонтеры, студенты и журналисты.

Валерий Попов, первый заместитель министра — начальник управления лесного хозяйства министерства, уточнил, что все лесопосадочные работы 2021 года приурочены к акции «Сад памяти». В регионе пройдет искусственное восстановление и лесоразведение на площади в 740 гектаров, уже высажено около трех тысяч сосен, дубов, ясеня и других пород.

Эвелина Пчелинцева, активистка Общероссийского народного фронта, присоединилась к посадке зеленых насаждений.

— Мы планируем следить за нашими дубами, чаще приезжать в парк и смотреть за тем, как они растут, — поделилась она впечатлениями.