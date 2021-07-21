Заместитель директора по научной работе Исторического парка «Моя история» Ольга Гришанина анонсировала открытие новой выставки в Парке покорителей космоса.

Напомним, этот объект, расположенный в Энгельсском районе, построен при поддержке председателя ГД Вячеслава Володина.

Она отметила, что готовится новая выставка, посвященная 60-летию полета в космос второго космонавта страны Германа Титова. И призвала граждан делиться экспонатами.

На сегодняшний день в Парке уже работает одна выставка — «Музейная коллекция. Начало…». “Первый камень в ее основание” по выражению Ольги Гришаниной внесла Валентина Сидоренко.

Она передала материалы — тарелки с изображением Юрия Гагарина и Алексея Попова, статуэтки и другие сувениры, которые выставлены в одном из корпусов Парка.