Сегодня, 17 апреля, в недавно открытом Парке покорителей космоса в Саратовской области прошла первая церемония бракосочетания, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Свои жизни связали Олег и Татьяна Фирсовы.

— Регистрация брака в необычном месте было мечтой наших женихов и невест. Мы всегда стараемся идти навстречу молодожёнам, поэтому правительство области запустило пилотный проект по регистрации браков на месте приземления первого космонавта мира Юрия Гагарина, — отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Невеста, Татьяна Фирсова, рассказала, что тема космоса очень близка ей и ее избраннику, и они очень рады, что в ЗАГСе им пошли навстречу и организовали церемонию в Парке покорителей космоса.