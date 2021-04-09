В Парке покорителей космоса провели пресс-тур перед официальным открытием, которое произойдет 12 апреля. Оно приурочено к 60-летию первого полета человека в космос.

Журналистам провели экскурсию по Парку покорителей космоса, территория которого занимает около 20 гектаров.

Перед посещением места приземления космонавта Юрия Гагарина журналистам показали легендарный автобус, который появился в парке накануне. Автобус ЛАЗ-695 подвозил космонавтов к взлетной площадке.

Далее журналистов провели по кедровой аллее, а затем провели к месту приземления Юрия Гагарина.

Как уточнил председатель правительства области Роман Бусаргин, рядом с памятником места приземления высажены тюльпаны.

На месте приземления Гагарина отреставрировали памятник, под которым хранится капсула с землей с родины Гагарина.

— Это путешествие для пешеходов, велосипедистов, роллеров, также будут организованы автобусы, — отметил Дмитрий Кубанкин.