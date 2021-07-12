Сегодня, 12 июля, в Парке покорителей космоса, расположенном в Энгельсском районе Саратовской области открылась первая предметная выставка «Музейная коллекция. Начало…». Напомним, объект построили по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина.

Это материалы на космическую тематику из частных коллекций: сувениры — фигурки космонавтов из фарфора, тарелки с изображением Юрия Гагарина и Алексея Попова, памятные медали, плакетки, фотографии участников и создателей одного из проектов реконструкции места приземления начала 1990-х годов.

Большую часть предметов передала жительница Энгельса, член правления Ассоциации музеев космонавтики России Валентина Сидоренко. На открытии выставки она дополнила коллекцию редкими материалами — устав малого предприятия «Восток» и снимки его участников, открытки с фотографями летчиков и памятные медали. Свой вклад внес фотограф Алексей Леонтьев — конвертами с космической тематикой, некоторые из них погашены специальными юбилейными штампами — к 60-летию полета человека в космос.

— Эти предметы дали начало музейной коллекции. Мы создаем отдел фондов — это не только хранение материалов, но и их изучение, — отметила заместитель директора по научной работе Исторического парка « Моя история» Ольга Гришанина.

Она выразила надежду, что коллекция будет постоянно пополняться и вручила им благодарственные письма. И обратилась к саратовцам с просьбой принять участие в этом историческом моменте. Например, передавать документы и фотографии жителей региона, работавших в разные годы на предприятиях космической отрасли и другие соответствующие материалы.