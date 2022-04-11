Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил в минувшие выходные Парк покорителей космоса и осмотрел подготовку к 12 апреля. Об этом пишет сам политик в своем телеграм-канале.

По его словам, Парк покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина продолжает развиваться. Он пользуется популярностью среди школьников, и туда ездят экскурсионные группы.

— В прошлом году к 60-летию со дня первого полета человека в космос по инициативе Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина на месте приземления первого космонавта планеты в Энгельсском районе открыт Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина.

Отдельно благоустроена площадка на месте приземления капсулы, в которой спускался Гагарин. Теперь там ухоженная смотровая площадка с видом на Волгу. В этом году на этой территории появился современный кафетерий с большой зоной под летнюю веранду, — пишет Бусаргин.

Он также отметил, что объект построен в рамках государственно-частного партнёрства инвестором и сейчас передается в областную собственность.