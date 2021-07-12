В Парке покорителей космоса Энгельсского района Саратовской области будет создан музей.

Он появится в информационном центре объекта.

Пока здесь представлены тематические экспонаты, переданные на время из государственных хранилищ. Первая оригинальная экспозиция называется «Музейная коллекция. Начало…». Она представляет десять сувениров на космическую тематику из частных коллекций. Это фарфоровые фигурки космонавтов, изготовленные в 1970-1980-х годах, памятные фотографии участников и создателей одного из проектов реконструкции места приземления Гагарина. Большая часть предметов передана жительницей Энгельса, членом правления Ассоциации музеев космонавтики России Валентиной Сидоренко.