О выявлении повилики в зернобобовой продукции проинформировали специалисты фитосанитарной экспертизы.

Специалистами в области карантина растений ФГБУ «Саратовская МВЛ» при проведении гербологической экспертизы подкарантинного материала (чечевицы) выявлен и идентифицирован карантинный объект – повилика (Cuscuta spp.).

Семена сорного растения в количестве 2 шт./кг обнаружены в зернобобовой продукции происхождением из Калининского района общим весом 320 тонн.

Срочный отчёт о выявлении сельхозтовара, не отвечающего требованиям фитосанитарных правил и норм, направлен в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.