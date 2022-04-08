Специалисты в области карантина растений Саратовской МВЛ провели гербологическую экспертизу подкарантинного материала. В партии продовольственной пшеницы выявили и идентифицировали карантинный объект. Семена горчака ползучего (розового) (Acroptilon repens D. С.) в количестве 1шт./кг найдены в продукции из Краснокутского района. Вес партии — 70,5 тонн.

По заявке на исследование подкарантинных материалов продукция предназначалась для отправки в Республику Азербайджан.

Лаборатория направила срочный отчет о выявлении продукции, не отвечающей требованиям фитосанитарных правил и норм, в Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.