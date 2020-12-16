В конце ноября 2020 года в Налоговый кодекс РФ внесены изменения по патентной системе налогообложения для обеспечения «бесшовного» перехода индивидуальных предпринимателей на патент в связи с отменой ЕНВД.

Для ИП, ведущих деятельность автостоянок, торговли и общественного питания с площадью зала от 50 до 150 квадратных метров, мойки, ремонта и техобслуживания транспортных средств введен переходный период до 31 марта 2021 года. Это позволяет перейти на ПСН и использовать данный режим до вступления в силу соответствующих изменений в региональные законы о патентной системе.

Министерством экономического развития области разработан законопроект о внесении изменений в Закон Саратовской области «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения».

Проектом Закона области расширена сфера применения ПСН с 79 до 99 видов деятельности, включая: деятельность гостиниц, наружной рекламы, развлечений и отдыха, услуг по прокату оборудования для отдыха, развлечений и занятий спортом.

Дополнительно выделены отдельные виды деятельности в сфере общественного питания — услуги столовых и буфетов, для которых патент будет стоить существенно дешевле.

По автомобильным грузоперевозкам патент предлагается рассчитывать исходя из единицы автотранспортных средств вместо грузоподъемности.

В условиях непростой экономической ситуации, вызванной пандемией, законопроектом предлагается в 2021 году:

-не увеличивать размер потенциального возможного к получению годового дохода по действующим видам деятельности, несмотря на возможность с 2021 года уменьшать налог на сумму страховых взносов;

-не вводить на региональном уровне дополнительных ограничений для торговли, общепита и перевозок по площади объектов или количеству транспортных средств;

— установить налоговую нагрузку по вводимым видам деятельности на уровне не выше действовавшей налоговой нагрузки на ЕНВД.

Ознакомиться с проектом закона можно на странице министерства экономического развития области. Контактные телефоны сотрудников министерства: +7-845-227-88-96, +7-845-226-25-40.

Помочь с выбором системы налогообложения могут эксперты по финансовым вопросам саратовского Центра «Мой бизнес», который работает в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого при содействии Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области. Консультации бесплатны.

Обратиться в центр можно по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, д. 85, лит. А. Телефоны: 8-800-301-43-64, (8452) 24-54-78. График работы горячей линии: пн.-чт., с 9.00 до 18.00; пт. — с 9.00 до 17.00. E-mail: office@saratov-bi.ru, сайт: https://saratov-bis.ru.