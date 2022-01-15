Проводится доследственная проверка по факту смерти 54-летнего мужчины и 54-летней женщины в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Сегодня, 15 января, местная жительница пришла в гости к соседям в частный дом в селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района. В спальне она обнаружила хозяев дома без признаков жизни. Прибывшая бригада скорой констатировала смерть 54-летнего мужчины и 54-летней женщины.

В ходе осмотра установлено, что дом отапливался печью, работающей на газе. Жилище было сильно перетоплено, при этом шибер дымохода печи закрыт.

Признаков насильственной смерти на теле погибших при внешнем осмотре не обнаружено, причиной их гибели могло стать отравление продуктами горения.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.