Устанавливаются обстоятельства смерти 46-летней жительницы Аркадака. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне, 4 февраля, мужчина прибыл по адресу своего места жительства, расположенному по улице Чехова в Аркадаке, где жил совместно со своей сожительницей. В помещении жилища он обнаружил 46-летнюю сожительницу без признаков жизни, о чем сообщил в полицию.

В ходе осмотра установлено, что жилище отапливалось газовой колонкой, дымоход которой был загрязнен продуктами горения.

На теле 46-летней женщины признаков насильственной смерти не обнаружено. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.