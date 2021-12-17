Смертельное ДТП произошло утром 17 декабря в Федоровском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД, одна женщина погибла, еще четыре человека пострадали.

По предварительной информации, в 06.30 на 390-м километре трассы Энгельс-Ершов автомобиль «Оpel» вылетел с трассы и перевернулся. За рулём машины был 30-летний водитель.

В аварии от травм погибла 52-летняя женщина. Еще четверо вместе с водителем были доставлены в лечебное учреждение. У троих из них травмы оказались незначительные.