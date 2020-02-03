Поздно вечером 2 февраля на дороге между Ершовом и Чапаевкой и села Красный Боец перевернулась Lada Granta, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

Приблизительно в 23:55 на четвертом километре 37-летний водитель легковушки не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погиб его пассажир, находившийся непристегнутым на переднем сидении — 39-летний мужчина. Сам водитель госпитализирован с травмами в Ершовскую железнодорожную больницу. Пока не известно, был ли он трезв в момент аварии.