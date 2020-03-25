В период эпидемии коронавируса по всей России началась акция «#МыВместе».

На сайте мывместе2020.рф можно узнать, как помочь другим. Есть различные тематические блоки:

— Лента добрых дел — раздел расскажет, какие инициативы реализуются организациями и частными лицами для оказания помощи.

— Стать волонтером — раздел для тех, кто хочет присоединиться к добровольческому движению.

— Хочу помочь — организации и частные лица могут узнать, какую конкретную помощь нужно оказать.

— Возможности — раздел содержит перечень онлайн-ресурсов с полезной информацией из области культуры и образования.