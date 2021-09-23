В первую городской клинической больнице Саратова закупили новое оборудование для пищеблока.

Это поможет существенно улучшить качество питания пациентов. Закупка техники стала возможной благодаря инициативе фракции «Единая Россия». Деньги на обновление пищеблока выделили из регионального бюджета в начале 2021 года.

На новую технику пищеблока лично пришли посмотреть депутаты региональной Облдумы Алексей Антонов и Евгений Ковалев. Больница была оснащена новыми шестиконфорочными электролитами, электрическими котлами и морозильными камерами. В ближайшем будущем планируется закупка новых столов, посуды и еще одной морозильной камеры.

— Уже полтора года наши учреждения здравоохранения испытывают колоссальную нагрузку в связи с большим количеством больных. При этом качество питания тех, кто попал в больницу, должно быть на высшем уровне. Выбирая среди всех больниц области, акцент делался в том числе на те, где развернуты ковидные госпиталя, а также оборудование наиболее изношено, — заявил Алексей Антонов.

На заседании наблюдательского совета больницы рассмотрели план развития медицинского учреждения на 2022-2023 годы, а также обсудили вопрос избрания его нового, так как срок полномочий текущего вышел.

Дмитрий Кудинов отметил слаженную и эффективную работу учреждения.