За новогодние праздники в регионе уже успели отгулять более 90 свадеб.

Как сообщили в управлении по делам ЗАГС Правительства Саратовской области, больше всего браков за первые дни нового 2022 года заключили в Энгельсе, где расписались 22 пары.

Кроме того, более тысячи жителей Саратовской области уже изьявили желание создать семью в ближайшее время.

Что касается года минувшего, то 31 декабря 2021 года во «Дворце бракосочетаний» Саратова расписались шесть пар.

Для некоторых свадьба в последний день года — уже семейная традиция. По линии невесты одной из расписавшихся 31-го декабря пар уже три поколения родственников поженились именно в этот день.