В первую субботу лета — 5 июня в Саратовской области произошел свадебный ажиотаж.

Всего священными узами себя скрепили 220 пар. В энгельсском ЗАГСе свои отношения решили узаконить 76 молодоженов, а в саратовском дворце бракосочетаний — 54. В Балаково свои отношения узаконили 23 пары. Отмечается, что поженились 220 пар саратовцев.

Начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева отметила, что летний свадебный сезон ожидается очень насыщенным.

— В самых популярных отделах ЗАГС — в Энгельсе и «Дворце бракосочетаний» будущими молодоженами забронированы практически все пятницы и субботы июля и августа. Самые ответственные женихи и невесты подавали заявления на регистрацию брака еще за год до предполагаемого торжества, — подчеркнула глава ведомства.

Управление по делам ЗАГС области напоминает, что подать заявление на регистрацию брака жители области могут не раньше, чем за год до бракосочетания. Минимальный срок подачи заявления составляет один месяц.

Всего за пять месяцев 2021 года, согласно статистике, в органах ЗАГС узаконили свои отношения 3,266 тысячи пар саратовцев, это на 18,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.