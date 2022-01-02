1 января 2022 года в регионе появились на свет 30 детей.

Причем, девочек среди новорожденных в первый день 2022 года родилось больше: из 30 новорожденных — 19 девочек и 11 мальчиков. Такие данные приводит областное министерство здравоохранения.

Так, первым ребенком стала тоже девочка: в Областном клиническом перинатальном центре родилась Варвара весом 3310 кг и ростом 52 см.

Уточняется, что родители Вари живут в Саратове. Это пока 1-й ребёнок в семье.

Новорожденную и ее маму лично поздравил министр здравоохранения Олег Костин.

Мама и Варя чувсивуют себя хорошо и готовятся на выписку.