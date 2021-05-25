Почти 11 тысяч избирателей Саратовской области отдали свои голоса за кандидатов на выборах в Государственную думу, Саратовскую городскую думу и Совет Балашовского района. Не первый год партия проводит открытое голосование за тех, кого выдвинет на выборах. Вполне объясним интерес жителей к такой процедуре. Люди хотят участвовать в политической жизни нашей области и сами определять тех, кто станет кандидатами.

Да, сегодня не обошлось без сложностей в работе сайта. Мы были готовы к этому. Специалисты службы поддержки в ЦИК партии оперативно предотвратили хакерские атаки. Главное – персональным данным и результатам голосования ничего не угрожает. Они надежно защищены.

Всю неделю можно будет голосовать онлайн. Мы также понимаем, что не везде есть высокоскоростной интернет. Поэтому счетные участки будут открыты 30 мая, чтобы большее количество жителей нашей области смогли проголосовать. Для «Единой России» важен голос и мнение каждого. Подчеркну, повлиять на результат электронного голосования невозможно. «Единая Россия» будет пресекать попытки провокаций.