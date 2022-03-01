По данным на 1 марта в Саратовской области зарегистрировано 2102 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Сейчас стастистика заболеваемости постепенно идет на снижение. Общее количество заболевших в области составляет 204308 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 160779 человек, за сутки — 2384.

На стационарном лечении находятся 2336 человек, на амбулаторном — 35783.

Больше всего заболевших ввявили в Саратове — 922, Балаковском районе — 635, Энгельсском — 209, Духовницком — 82, Самойловском — 50, Петровском — 49.