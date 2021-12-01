По данным на 1 декабря в Саратовской области зарегистрировано 583 новых случая коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 120 896 человек. Выздоровели с начала эпидемии 103 835 человек, за сутки — 567.

На стационарном лечении находятся 2 441 человек, амбулаторном — 10 192.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 318, Энгельсском районе — 61, Балаковском — 35, Балашовском — 25, Вольском — 13, Петровском — 12, Саратовском — 10.