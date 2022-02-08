В январе саратовцы больше всего интересовались уборкой снега и лечением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба центра управления регионом Саратовской области.

За январь специалисты Центра управления регионом Саратовской области зафиксировали 12 895 сообщений. Больше половины — оставили жители Саратова.

Более 8,5 тысяч вопросов поступило через соцсети. Остальные — жители региона оставляли в специальной форме на портале «Госуслуги» и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

Самой популярной темой в январе стали дороги — 4 665 сообщений. Большая часть обращений касалась уборки снега и наледи с трасс. Также в топ обсуждаемых вопросов вошли благоустройство общественных пространств, ковид и ЖКХ.