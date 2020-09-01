Сегодня, 1 сентября, жителей Саратовской области ожидает жаркий безоблачный день, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В регионе днем температура воздуха прогреется до 35 градусов тепла, а порывы юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду.

К ночи температура опустится до 18 градусов тепла, скорость ветра не будет больше 10 метров в секунду.

В региональном центре первый осенний день тоже будет жарким – к концу дня солнце нагреет воздух до 32 градусов тепла. Южный и юго-западный ветер сильно не побеспокоит саратовчан, к вечеру его порывы едва достигнут шести метров в секунду.