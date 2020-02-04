Поврежденный подъемник для лиц с ОВЗ в одном из подземных переходов Энгельса приведут в порядок в течение месяца Об этом представителям партпроекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» рассказали представители администрации Энгельсского района после осмотра неработающего оборудования

Члены общественного совета проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» и местный координатор проекта Владимир Киреев по инициативе регионального координатора проекта, депутата Саратовской областной думы Евгения Ковалева проверили информацию о неработающем подъемнике для маломобильных граждан в подземном пешеходном переходе на остановке ДК «Строитель» в Энгельсе. Ранее информация о неработающем оборудовании для маломобильных граждан появилась в социальных сетях.

Вместе с партийцами на пешеходный переход выехал председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского района Эльдар Узбяков. Он пояснил, что в новогодние праздники неизвестные, разломав щиток электроснабжения подъемника, уничтожили часть оборудования, кроме того, был поврежден и сам подъемник. Видеонаблюдение в данном переходе не установлено. Восстановление электроснабжения подъемника и самого оборудования планируется провести в течение месяца. Кроме того, в переходе будет установлено видеонаблюдение с выводом на монитор дежурного УВД.

Всего в Энгельсе подъемники для маломобильных граждан установлены в двух пешеходных переходах. Общественники осмотрели и второй подземный пешеходный переход, оборудованный подъемником, на улице Лесозаводская. Представитель администрации продемонстрировал его работоспособность. В указанном переходе видеонаблюдение установлено.

-Спуститься или подняться по ступенькам для обычного здорового человека не представляется сложным, а для людей с ограниченными возможностями это огромнейшее препятствие. Призываю граждан не быть равнодушными и сообщать о подобных действиях в полицию или администрацию, поскольку от действий вандалов страдают граждане, чьи возможности по тем или иным причинам ограничены, – отметил Евгений Ковалев.