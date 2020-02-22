В Петровске Саратовской области прошел фестиваль креативных санок «Sunny ФЕСТ».

Участники фестиваля из 30 команд различных организаций и учреждений района смастерили оригинальные санки, подготовили их презентации и сформировали экипажи. Тут были сани всевозможных форм и расцветок — стилизованные под танки, самолеты, вертолеты, корабли. Кто-то из участников оформил свои «салазки» в форме ведер, или повозки из мультфильма по Бременских музыкантов.

Победители определялись по нескольким номинациям — «Чудо-сани 2020», «Креатив!», «Как по маслу!» и «Приз зрительских симпатий». Названия этих команд-победителей озвучат 1 марта во время масленичных гуляний на центральной площади города.