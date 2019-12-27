В селе Озерки Петровского района произошло возгорание дома на улице Первомайская.

Из горящего жилища спасены девочка 2016 года рождения и мальчик 2012 года рождения.

Сейчас они находятся в больнице. Еще один ребенок погиб.

Представители Петровского местного отделения партии «Единая Россия» призывают всех партийцев по мере возможности оказать семье посильную помощь.

На сегодняшний день партийцы уже передали семье порядка 30 тысяч рублей.

По информации уполномоченного по правам ребенка в Петровском районе Екатерины Летковой денежные средства для этой семьи можно отправить на счет крестной погибшего мальчика:

Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB)

Получатель: ПОЛЯКОВА ПОЛИНА ОЛЕГОВНА

Номер счета: 40817810056000277094

Банк получателя: ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК: 043601607

Корр. счет: 30101810200000000607

ИНН: 7707083893

КПП: 645502001

SWIFT-код: SABRRUMM

На данный момент открыт сбор вещей по адресу: Петровск, улица Гоголя, 53а, центр «Семья».