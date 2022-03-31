В Петровске Саратовской области неустановленные пока вандалы закидали мусором Вечный огонь на улице Ленина.

Как сообщили в районной администрации, непорядок у мемориала погибшим во время Великой Отечественной войны заметили горожане.

Петровчане обнаружили внутри конструкции большое количество мусора, в том числе бутылок из-под алкоголя.

Чиновники петровской администрации отметили, что это, к сожалению, не единственный случай надругательства над символом памяти о жертвах войны в Петровске. Здесь уже ловили за руку подростков, которые жарили на Вечном огне сосиски и грызли семечки, сбрасывая в огонь шелуху.

В настоящее время сотрудниками полиции разыскиваются осквернившие Вечный огонь вандалы.