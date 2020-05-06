Местные жители ждут создания новых экспозиций, посвящённых памяти легендарного комдива.

Благодаря проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина, в Петровске восстановлено бывшее здание училища, в котором учился Герой Советского Союза Иван Панфилов. Здесь в настоящее время создаётся музейный историко-краеведческий комплекс имени легендарного комдива.

Депутат Госдумы Николай Панков вместе с директором краеведческого музея Ириной Исаевой и общественниками осмотрели отреставрированное здание, в котором уже организовано несколько выставок к 9 мая. Посетить их все желающие смогут после снятия карантинных мер и до строительства основной экспозиции.

По словам Ирины Исаевой, в новое здание переедут все экспозиции краеведческого музея. Здесь разместятся уникальные экспонаты, связанные с историей Петровского района от его основания до современности. Но особое внимание будет уделено судьбе Героя Советского Союза Ивана Панфилова, который здесь когда-то учился. В планах даже восстановить облик учебного класса, каким он был в ту эпоху.

— Это здание намного просторней того, где музей размещается сегодня. Кроме того, оно представляет архитектурную и историческую ценность, и очень важно, что инициатива Вячеслава Викторовича Володина помогает его сохранить. У нас уже есть проект будущего музейного историческо-краеведческого комплекса, где будут и старинные интерьеры, и уникальные документы и книги, и современные интерактивные технологии, — пояснила Ирина Исаева.

Николай Панков отметил, что удалось сохранить исторический облик здания, при этом обновив помещения и коммуникации. Особенно важно, что обеспечены меры пожарной безопасности и доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

— В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. К этой священной дате Вячеслав Володин воплотил в жизнь целый комплекс своих проектов в различных районах области. Восстановлен дом-музей легендарного летчика Виктора Талалихина в Тепловке Вольского района, рядом установлен новый монумент герою. В селе Синодское это памятник герою Василию Клочкову. В Летном городке Энгельса появился памятник основательнице женского авиаполка Марине Расковой, в ее честь назван реконструируемый сквер в Заводском районе Саратова. И здесь, в Петровске, обновлен памятник Ивану Панфилову, его дом-музей и здание, где он учился. И таких примеров много, когда спикер помогает увековечить память наших героев-земляков, — отметил Николай Панков.

Депутат добавил, что не должны оставаться в стороне и чиновники.

— Сколько таких объектов сегодня взводится не благодаря министерству культуры, а вопреки? Зря министр не приезжает в музей, не интересуется, какие экспонаты должны здесь появиться, на грандиознейшем объекте в области, не поддерживает музейных работников, которые хотят сделать историю доступнее для горожан. В итоге мы видим, что здание готово, а экспозиции пока так и нет. Выставки детских рисунков это хорошо, но важнее разместить экспозиции. Это вопрос также и к местной власти, обеспечить рабочий процесс, решить оставшиеся юридические вопросы. Чтобы все экспонаты были сохранены, люди могли видеть историю и гордиться ею, — подчеркнул Панков.