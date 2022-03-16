В Петровске будет построен сквер имени Петра I к 350-летию со дня рождения императора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Кроме того, в районе реализуется еще более 10 крупных проектов в сфере образования, культуры, здравоохранения, инфраструктуры. Об этом на встрече с губернатором Валерием Радаевым рассказал глава района Виталий Макаров.

В числе проектов на текущий год:

-реконструкция больничного городка Петровской ЦРБ: завершён ремонт кровли на 3 корпусах, заканчивается капремонт хирургического отделения и операционного блока;

-капремонт 2 школ и 2 детсадов, создание центра «Точка роста» в школе №3 Петровска;

— обустройство модельной библиотеке в Петровске, ремонт ДК в п. Пригородный;

-новый виртуальный концертный зал в картинной галерее Петровска;

-2 станции очистки воды в Петровске и п. Пригородный.

На встрече Радаев поручил главе Петровского района уделить особое внимание проведению посевной, а также ежедневному контролю за наличием в магазинах товаров первой необходимости.