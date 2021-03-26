Домой Рубрики Новости Саратова В Петровске сгорел BMW РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Петровске сгорел BMW По Новости Саратова - 26.03.2021 75 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 25 марта, пожарные в Петровске отправлялись тушить BMW. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Полыхала обшивка багажника на площади в один квадратный метр. По предварительным данным пламя вспыхнуло из-за неисправности электрооборудования. Пламя ликвидировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Финал фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет в Удмуртии Власти Энгельса обещают восстановить размытую паводком дорогу в ближайшее время Кумысную поляну признали природоохранной зоной ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Финал фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет в Удмуртии Новости Саратова - 26.03.2021 0 27 марта, во Всемирный день театра, в Ижевске станут известны имена лауреатов Окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В ходе онлайн-трансляции... Власти Энгельса обещают восстановить размытую паводком дорогу в ближайшее время 26.03.2021 Кумысную поляну признали природоохранной зоной 26.03.2021 Панков: Местной власти в Вольске нужно отреагировать на обращения жителей 26.03.2021 Троих наркоманов из Энгельса оставили без водительских прав 26.03.2021