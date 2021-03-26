Вчера, 25 марта, пожарные в Петровске отправлялись тушить BMW. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхала обшивка багажника на площади в один квадратный метр.

По предварительным данным пламя вспыхнуло из-за неисправности электрооборудования.

Пламя ликвидировали.



