Председатель ГД Вячеслав Володин посетил здание бывшего духовного училища в Петровске 1879 года постройки.

В один из своих приездов федеральный политик обратил внимание на здание и уже на этой неделе при его поддержке поступят средства на разработку проекта реставрации.

Он отметил, что в первую очередь необходимо разобраться, в каком состоянии здание, какой будет стоимость реставрации. Оценкой занимаются компании из разных регионов.

— Надо привлечь из Саратова тех, кто может провести оценку. У нас есть проектный институт, — сказал Вячеслав Володин.

Он предложил проработать этот вопрос, а уже потом встретиться и обсудить, что можно расположить в этом здании после реставрации, которая планируется на следующий год. А также отметил необходимость обсудить с общественностью использование здания, приведя в пример Москву, где пользуются популярностью «Города профессий» для детей.