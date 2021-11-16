Согласно исследованиям, проведенным компаниями Avito и GigAnt, 72% жителей Приволжского федерального округа не хватает их текущей зарплаты.

При этом 21% отмечает, что для того, чтобы ее хватало необходимо добавить к ней 30 тысяч рублей. Каждый третий среди опрошенных рассматривает подработку для улучшения материального состояния.

Согласно результатам опроса, только 38% населения ПФО считает подработку основным способом улучшить свое материальное состояние, 53% предпочитают экономить. Решения взять кредит, открыть свое дело и увеличить нагрузку на основной работе оказались менее популярными.

Самой популярной сферой подработки среди мужской половины население стала сфера ремонта и строительства. Женщины наиболее предпочли сферу digital-услуг — переводы и копирайтинг. Сферы образования и индустрии красоты оказались менее популярны — 16 и 15 процентов соответственно.