Об этом шла речь на встрече полномочного представителя Президента РФ Игорь Комаров с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, которая прошла 18 января 2022 года.

В ходе встречи участники обсудили общие подходы, методики и лучшие практик по реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни молодых людей-инвалидов, детей-сирот, и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мария Львова-Белова отметила, что в округе реализуются уникальные проекты, такие как «Ментальное здоровье». В частности, она выразила готовность содействовать тиражированию на другие регионы России проекта комплексного сопровождения людей с расстройствами аутического спектра «Ментальное здоровье» и опыта деятельности центра наставничества для подростков «Хулиганодом».

Игорь Комаров рассказал, что в ПФО уже работают разные формы сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью, в их числе: проекты по сопровождаемому проживанию реализуются региональной общественной организацией родителей детей с инвалидностью, и в перспективе округ может стать пилотной площадкой для такого проекта. Полпред подчеркнул, что аппарат полномочного представителя готов оказать поддержку по совершенствованию законодательного регулирования в сфере сопровождаемого проживания. Участники встречи отметили, что в ПФО разворачивается работа по организации системы сопровождаемого проживания молодых людей с ограниченными возможностями здоровья для их успешной социальной адаптации — есть необходимость в создании масштабного проекта по сопровождению людей с инвалидностью в течение всей жизни, который должен стать одним из основных направлений работы.

С 2020 года во всех регионах ПФО проводится системная работа по диагностике состояния здоровья молодых людей с инвалидностью, проживающих в организациях стационарного социального обслуживания.

В Саратовской области в рамках национального проекта «Демография» в Адоевщинском доме-интернате создана однокомнатная «тренировочная квартира». Это специализированное помещение комплексной реабилитации – модель однокомнатной квартиры с ванной комнатой и кухней. Проект «Дорога в жизнь» для молодых получателей социальных услуг с ментальными расстройствами разработан специалистами интерната. Его цель – сформировать у проживающих в доме-интернате социально-бытовые, трудовые навыки. «Квартира доступна не только для участников проекта «Дорога в жизнь», но и для остальных проживающих. Занятия проводят специалисты по социальной работе два раза в неделю. Специалисты учреждения считают, что формирование подобных знаний и умений способствуют социальной адаптации и дальнейшей социализации в обществе.