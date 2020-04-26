Сегодня, 26 апреля, Республика Марий Эл стала участником масштабной народной акции — «Наш День Победы».

Патриотическая акция, инициированная аппаратом полномочным представителем Президента РФ в ПФО, объединяет жителей регионов Поволжья в единый народный коллектив.

Известные певцы и хоры Приволжского федерального округа вместе исполнят известную всем россиянам песню композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы» на своих родных языках.

Главная цель акции – сохранение исторической памяти о великом подвиге наших предков. Великая песня объединит миллионы россиян в знак памяти о погибших и живых героях. Сегодня Республика Марий Эл приняла эстафету от Республики Мордовия, которая дала старт акции «Наш День Победы» и спела накануне.

Песню «День Победы» исполнили ведущие солисты Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, а также Марийской государственной хоровой капеллы имени Алексея Искандарова в сопровождении оркестра народных инструментов «Марий кундем». Профессиональную съёмку осуществил телеканал «Марий Эл Телерадио». Запись видеоролика проходила до введения режима самоизоляции в РФ.

Для съёмок были выбраны значимые объекты марийской столицы. Песня «День Победы» прозвучала в Парке культуры и отдыха у Вечного огня, на бульваре Сергея Чавайна с видом на монумент Неизвестному солдату. Местом съемок также стали площадь имени Ленина, Аллея Славы Героям войны и труженикам тыла; набережная реки Малая Кокшага, площадка перед Благовещенской башней.

— Песни великой войны каждого человека заставляют задуматься о тех, кто не вернулся с полей сражений, защищая Родину, и, когда поступило предложение исполнить песню «День Победы» на марийском языке, даже не стоял вопрос, зачем и почему мы будем её петь на национальном языке, это честь для меня и для всех, – поделилась своими впечатлениями артистка-вокалистка Марийской государственной капеллы имени Искандарова Светлана Яндукова.

3 мая Саратов также присоединится к акции и передаст эстафету в Ульяновск. Легендарную песню «День Победы» споет ее первый исполнитель, народный артист СССР Леонид Сметанников в сопровождении «Театра хоровой музыки» Саратовской государственной филармонии им. А. Шнитке под руководством Людмилы Лицовой. Запись видеоролика была проведена на Соколовой горе, в Парке Победы, до введения режима повышенной готовности и самоизоляции.

Видеоролики с исполнением песни, ставшей символом Победы, не только на русском, но и на языках народов Приволжья, будут транслироваться на телевидении и радио, а в социальных сетях будут доступны под хештегами: #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.