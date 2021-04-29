На заседании коллегии в Управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу обсудили ситуацию с преступностью за первый квартал 2021 года.

Начальник Приволжского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Николай Чистоногов отметил, что всего за этот период было зарегистрировано свыше 11,5 тысячи заявлений, сообщений и иной информации о противоправных деяниях. Уменьшилось число преступлений, совершаемых в общественных местах на 18,4 процента, тяжких и особо тяжких составов на 31,6 процента, краж на 23,8 процента, грабежей на 25 процентов.

Из незаконного оборота изъято свыше 19 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

На 2,7 процента реже стали совершать преступления пьяные граждане, на 33,3 процента выросло число правонарушений, которые лица совершают в состоянии наркотического опьянения.

На 56, 1 процента сократилось число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, на 24,2 процента — тех, которые связаны с нарушением антиалкогольного законодательства.