Глава региона Валерий Радаев посетил село Моршанка Питерского района, где после реконструкции начал работать обновлённый Дом культуры.

Напомним, по поручению губернатора был проведен капремонт здания, которое пострадало от урагана в прошлом году.

Из резервного фонда Правительства области выделено 15,7 млн. рублей. В ДК уложена новая кровля, приведены в порядок фасад и внутренние помещения, в том числе зрительный и спортивный залы, обновлены коммуникации, поставлена модельная библиотека. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Жители села поблагодарили главу региона за обновленный ДК. Здесь действуют 9 творческих коллективов, в т.ч. 4 детских, работают кружки, спортивные секции.

Радаев сказал в связи с обновлением клуба: «Спасибо всем, кто работает и занимается в ДК. Благодаря им в селе сохраняются культурные традиции. Важно, чтобы и у жителей отдаленных территорий были возможности реализовать свои творческие способности. Теперь в Питерском районе есть современный сельский клуб».