Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС провёл традиционное собрание для абитуриентов и их родителей. Мероприятие было посвящено вопросам приёма в вуз в 2021 учебном году.

Какие документы необходимы для поступления? Как и где отслеживать информацию о поступлении? Какие личные достижения абитуриента учитываются при поступлении? Как подать документы? Как и когда проходит зачисление? Что такое проходной балл и как смотреть конкурсную ситуацию? Что делать, если ЕГЭ не оправдали ожиданий? Об этом рассказали заместитель директора Елена Сергеева совместно с приёмной комиссией Института.

Отметим, что в ПИУ РАНХиГС уже идёт прием документов. Приёмная комиссия, осуществляющая свою работу по адресу: улица Московская, 164, вход с улицы Аткарская, работает в офлайн- и онлайн-режиме, поэтому получить ответы на интересующие вопросы можно любым удобным способом: по электронной почте: priem-piu@ranepa.ru; по телефонам: +7-845-265-37-30, +7-800-234-84-64; в группе ВКонтакте «Абитуриенты РАНХиГС | Саратов».