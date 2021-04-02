В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась XIV Международная научно-практическая конференция «Развитие современного региона: вопросы политико-правового управления».

Работа конференции проводилась в формате очных дискуссий с интегрированием информационно-коммуникационных технологий, которые позволили студентам из региональных и зарубежных вузов, таких как Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова и Национальный университет государственной службы из столицы Венгрии Будапешта, стать активными участниками масштабного научного процесса. Опыт исследований получили также учащиеся общеобразовательных учреждений города Саратова и Саратовской области.

Дискуссии были посвящены следующим направлениям: правовые основы развития современного региона в условиях цифровизации; проблемы практической политологии и геополитической конфликтологии в современной России; правовая жизнь региона: опыт и тенденции развития; власть и общество в историко-правовом пространстве региона; управление коммуникациями в пространстве региона; лингвокоммуникативные и социокультурные аспекты управления современным регионом; гражданское общество: особенности регионального развития»; правовые основы современного региона в контексте конституционной реформы 2020 года.

По итогам работы секций участников наградили дипломами I, II, и III степени.

Декан факультета политико-правового управления Поволжского института управления РАНХиГС Елена Стриганкова прокомментировала итоги работы: «Структурирование современного политического и коммуникативного пространства региона должно проходить в соответствии с правовыми основами общества. Ситуация, связанная с распространением карантинных мер, ставит перед профессиональным сообществом управленцев ряд вопросов, на которые мы дали ответы в ходе научной дискуссии студентов и экспертов».

Торжественное награждение победителей состоялось на церемонии закрытия конференции.

Оргкомитет поблагодарил всех участников ежегодного научного мероприятия за активную исследовательскую позицию, пожелал дальнейших успехов, а также отметил, что по итогам работы конференции будет издан сборник научных трудов.