В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Публичное управление в России: национальные цели и стратегические задачи».

Особенностью проведения конференции в 2020 году стало использование дистанционных технологий, которые позволили всем участникам, в том числе иногородним, принять участие в различных форматах конференции.

Почетными гостями пленарного заседания конференции стали: первый заместитель министра информации и печати Саратовской области Леонид Негматов, заместитель начальника управления – начальник отдела организации государственной гражданской службы Правительства Саратовской области Анна Соколова, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев и декан факультета государственного и муниципального управления Президентской академии Анна Беликова.

Приветствуя участников, первый заместитель министра информации и печати Саратовской области, выпускник Поволжского института управления РАНХиГС 2011 года Леонид Негматов отметил: «В этом мероприятии я участвую ежегодно и хочу отметить, что конференция продолжает оставаться одним из наиболее актуальных событий года, подводя итоги минувшего периода и разрабатывая определенные задачи, в том числе в области научных исследований, направлений интересов как для студентов, так и для преподавателей. Тема нынешней конференции одновременно и очень точная и, с другой стороны, со значительным количеством слотов, куда можно подключить самые разные отрасли, сферы знаний и интересы».

Секции конференции были проведены по следующим направлениям: Современные механизмы реализации публичной власти; Принципы и технологии цифровой трансформации государственного и муниципального управления; Морально-этические и организационные основы эффективной публичной власти; Государственная молодежная политика в условиях глобализации; Российское студенчество как социальный феномен;

Организационно-экономический механизм управления реализацией национальных проектов на региональном уровне; Управление в системе таможенных органов; Лингвокоммуникативные и социокультурные практики публичной власти; Управление документацией в органах публичной власти: вопросы развития, преемственности, эффективности; Проблемы и перспективы развития информационных технологий в цифровой экономике; Поведенческий подход к управлению: национальный и глобальный уровни.

В рамках проведенных секций модераторы – преподаватели Поволжского института управления РАНХиГС – отметили интенсивность и конструктивность дискуссий, активность большинства участников.

Кроме того, на конференции был реализован формат «концепт-презентации». В рамках темы «Проектные студенческие инициативы в муниципальном управлении: Проектируй! Созидай! Развивай! студенты ПИУ РАНХиГС защитили свои проекты, направленные на развитие муниципалитетов Саратовской области.

В качестве экспертов защиты выступили: заместитель начальника управления – начальник отдела организации государственной гражданской службы Правительства Саратовской области Анна Соколова, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская, заместитель главы Администрации Красноармейского муниципального района Елена Наумова, глава Октябрьского муниципального образования Татищевского муниципального района Александр Родионов, глава Осиновского муниципального образования Марксовского муниципального района Ольга Иванова, директор Поволжского института управления РАНХиГС Виктор Чепляев, декан факультета государственного и муниципального управления Президентской академии Анна Беликова, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Екатерина Мамлина.

Участники, представившие наиболее актуальные, интересные и содержательные доклады, а также обеспечившие своей активной работой продуктивность работы конференции, были удостоены наград.