Современный выпускник знает, что магистратура сегодня – это не желание, а необходимость. Приемная комиссия магистратуры приглашает получить квалификацию магистра и соответствующее образование в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

На сегодняшний день приемная комиссия магистратуры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приняла 472 заявления абитуриентов. Магистратура в ПИУ РАНХиГС – это современный технологичный кампус в центре города Саратова; обучение у ведущих преподавателей, владеющих современными трендами научного мира и практиками из государственных структур и реального сектора экономики; новые деловые и научные контакты; занятия в вечернее время без отрыва от работы, а на заочной форме возможно дистанционное обучение.

По завершению обучения студент получает диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службе при Президенте Российской Федерации из Москвы.

Прием документов в 2020 году осуществляется в дистанционном режиме.

Подробности о поступлении на программы магистратуры Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС можно найти на сайте.