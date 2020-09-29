В стенах Поволжского института управления имени П.А. Столыпина завершил работу II Международный Саратовский экономико-психологический форум «Современные тенденции в сфере экономической психологии». Форум приурочен к празднованию 10-летия РАНХиГС.

На протяжении четырех дней участниками форума стали более 150 человек. Было заслушано около 80 докладов ученых из России, Германии, Австрии, Нидерландов, Чехии, США, Канады, Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, Израиля и других стран.

Ключевыми мероприятиями насыщенной программы форума стали: панельная дискуссия «Поведенческий подход к управлению: абсолютная свобода или тотальный контроль?» заведующего сектором институционально-эволюционной экономики Центра институционально-эволюционной экономики и прикладных проблем воспроизводства Института экономики РАН Светланы Кирдиной-Чэндлер, главным гостем которой стал первый заместитель председателя Саратовской областной думы, президент Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Алексей Антонов; и лекция ведущего мирового ученого, профессора факультета психологии Венского университета Эриха Киршлера «Разговор о налогах и эмоциях».

Завершила форум лекция директора Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления РАНХиГС Александра Неверова «Взаимодействие экономики и психологии: междисциплинарность, трансдисциплинарность или новая дисциплинарность?». В рамках лекции и последующей дискуссии были подведены главные научные итоги II Международного Саратовского экономико-психологического форума. Как отметил Александр Неверов, одной из ключевых идей форума, которая шла красной нитью почти во всех выступлениях, был вопрос о доверии как основе и ключевом принципе функционирования общества. Взаимное доверие в треугольнике личность – бизнес – государство зависит от самовосприятия и восприятия других. Крайности «тотальный контроль» и «абсолютная свобода» приведут к одинаково негативному для всех результату.

Александр Неверов прокомментировал результаты форума: «Основной результат форума, как мы видим, состоит в трех моментах. Во-первых, мы впервые привлекли к участию в форуме в качестве активных слушателей студентов ПИУ РАНХиГС, в том числе первокурсников. Тем самым ребята, помимо того, что получают на занятиях, приобрели возможность сразу окунуться в научный и экспертный мир и получить знания и компетенции от ведущих мировых ученых.

Во-вторых, форум стал успешной площадкой для презентации результатов мегагранта Правительства РФ. Наши результаты вызвали большой отклик у зарубежных и российских ученых, получено много предложений о сотрудничестве, взаимных проектах и продолжении исследования.

В-третьих, нам удалось поднять проблему взаимодействия органов власти, экспертов и представителей научного мира в сфере обеспечения более качественного управления. Особенностью подхода, который мы предлагаем, выступает изучение поведения таким образом, чтобы управление было реализовано в интересах рядовых граждан, желательно всех слоев населения. Все гости остались очень довольны, а мы, в свою очередь, остались довольны всеми участниками форума».