На базе Поволжского института управления прошел заключительный этап Открытого интеллектуального конкурса РАНХиГС «Статус по праву» среди студентов и школьников.

Открыла мероприятие декан факультета политико-правового управления ПИУ РАНХиГС Елена Стриганкова, пожелавшая участникам победы.

— Конкурентное преимущество, обеспеченное 10 призовыми баллами, является отличной мотивацией для людей, выстраивающих личную образовательную траекторию. Студенты вузов города Саратова уже не один год удачно пользуются такой возможностью и становятся магистрантами на ведущих направлениях Института, – отметила Елена Стриганкова.

Заместитель декана факультета магистратуры и аспирантуры Президентской академии Николай Пержу выступил перед будущими магистрантами, рассказал о возросшей моде на магистерскую подготовку, современном прикладном характере обучения по программам магистратуры ПИУ РАНХиГС, необходимости второй ступени образования для профессионала любой сферы деятельности.

В очном этапе приняли участие более 40 победителей отборочного тура, которые боролись за звание «лучших из лучших». Студенты Поволжского института управления РАНХиГС и старшеклассники города Саратова и Саратовской области решали юридические задачи, тесты и кроссворд.

Оценивали работы конкурсантов члены жюри из числа профессорско-преподавательского состава Президентской академии: доценты кафедры теории права Павел Зеленский, Инна Протопопова и Вячеслав Халиулин, доценты кафедры конституционного и международного права Татьяна Командирова и Марина Прошина, доценты кафедры гражданского права и процесса Наталья Перепёлкина и Анна Яковлева, старшие преподаватели кафедры административного и уголовного права Ольга Лисина и Екатерина Янович, доцент кафедры служебного и трудового права Ираида Семенова, преподаватель факультета среднего профессионального образования Ирина Садовничая.

По итогам участия в конкурсе победители и призеры среди школьников смогут пополнить свое портфолио при поступлении, а студенты получат 10 дополнительных баллов в рамках учета индивидуальных достижений при поступлении на программы магистратуры в ПИУ РАНХиГС в 2021 году.

— Интеллектуальный конкурс помог мне узнать свои силы и способности в области юридических наук. Встречались, конечно, трудные вопросы, однако я смог найти их решение. Выражаю благодарность Поволжскому институту управления РАНХиГС за прекрасную возможность небольшой подготовки к ЕГЭ по обществознанию! – рассказал об участии в конкурсе ученик 11 класса МОУ «Лицей №107» Даниил Деденев.

Напоминаем, что конкурс проходит с 2018 года, участие в котором могут принять студенты вузов города Саратова и учащиеся школ.